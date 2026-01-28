Portekiz Açıklarındaki Uyuşturucu Operasyonunda 9 Ton Kokain Ele Geçirildi

Portekiz’de zor hava koşullarına rağmen, askeri ve hava kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası ortakların da katıldığı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Azor Adaları kıyılarında düzenlenen bu operasyonda, toplam 9 ton kokain ele geçirildi. Bu miktarın, Portekiz tarihinde ele geçirilen en büyük kokain miktarı olduğu bildirildi.

NARKO-DENİZALTI VE YABANCILAR

Operasyonda yakalanan deniz aracının narko-denizaltı olarak adlandırıldığı ve Latin Amerika kökenli olduğu ifade edildi. Araçta üç Kolombiyalı ve bir Venezuelalı bulunduğu da belirlendi.

GEÇMİŞTE DE YAKALANMALAR OLMUŞTU

2019 yılında İspanyol yetkililer, yaklaşık üç ton kokain taşımakta olan bir deniz aracını ele geçirmişti. Bu olay, Atlantik Okyanusu’nun üzerinden geçen bir narko-denizaltının ilk kayıtlara geçen vakası olarak tarihe geçmişti. O günden bu yana, bu tür araçlar Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı için yaygın bir yöntem halini aldı. Portekiz donanması, bu olayın son 12 ay içinde ele geçirilen üçüncü narko-denizaltı olduğunu bildirdi.