Portekiz Açıklarındaki Uyuşturucu Operasyonunda 9 Ton Kokain Ele Geçirildi

portekiz-aciklarindaki-uyusturucu-operasyonunda-9-ton-kokain-ele-gecirildi

Portekiz’de zor hava koşullarına rağmen, askeri ve hava kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası ortakların da katıldığı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Azor Adaları kıyılarında düzenlenen bu operasyonda, toplam 9 ton kokain ele geçirildi. Bu miktarın, Portekiz tarihinde ele geçirilen en büyük kokain miktarı olduğu bildirildi.

NARKO-DENİZALTI VE YABANCILAR

Operasyonda yakalanan deniz aracının narko-denizaltı olarak adlandırıldığı ve Latin Amerika kökenli olduğu ifade edildi. Araçta üç Kolombiyalı ve bir Venezuelalı bulunduğu da belirlendi.

GEÇMİŞTE DE YAKALANMALAR OLMUŞTU

2019 yılında İspanyol yetkililer, yaklaşık üç ton kokain taşımakta olan bir deniz aracını ele geçirmişti. Bu olay, Atlantik Okyanusu’nun üzerinden geçen bir narko-denizaltının ilk kayıtlara geçen vakası olarak tarihe geçmişti. O günden bu yana, bu tür araçlar Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı için yaygın bir yöntem halini aldı. Portekiz donanması, bu olayın son 12 ay içinde ele geçirilen üçüncü narko-denizaltı olduğunu bildirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sivas’ta Yoğun Kar Yağışı Mezarlıklarda Zorluk Yarattı

Sivas'taki yoğun kar yağışı, Yukarı Tekke Mezarlığı'nı tamamen karla kapladı. Bu durum, vatandaşların yakınlarının mezarlarını bulmasını zorlaştırdı.
Gündem

ABD Merkez Bankası Faiz Kararı Yatırımcılar İçin Kritik

Küresel finans piyasaları, Fed'in faiz oranı kararını izlerken, teknoloji sektöründeki olumlu havanın risk iştahını artırdığı görülüyor. Yatırımcılar, Fed'in alacağı kararları merakla bekliyor.
Gündem

Toyota’dan Sır Gibi Yeni Model İpuçları

Toyota, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Ufukta yeni bir şey var" ifadesiyle Land Cruiser'dan esinlenen büyük bir SUV modelinin tanıtımına hazırlık yapıyor.
Gündem

14 Suçlu Türkiye’ye Gönderildi Açıklaması Geldi

Türkiye, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ve ulusal düzeyde aranan bir şahsı geri aldı. İade edilenler arasında organize suç lideri Cihat Altunç da bulunuyor.
Gündem

Mercedes’in Özel Seri İle 140. Yılı Kutlanıyor

Mercedes, otomobil tarihinin ilk örneği Patent Motorwagen'in 140. yılını, İtalya pazarına özel donanımlı GLC modeli ile kutlayacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.