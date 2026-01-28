ABD Merkez Bankası Faiz Kararı Yatırımcılar İçin Kritik

ABD MERKEZ BANKASI’NDAN BEKLENEN KARARLAR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) akşam saatlerinde açıklayacağı para politikası kararları, yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Olası İran müdahalesi ve ülkedeki hükümetin kapanma riski gibi faktörlerin gölgesinde, yatırımcılar fırsat buldukları alanları değerlendirmeye çalışıyor. Teknoloji sektöründeki iyimser beklentiler, yapay zekaya olan güvenin artmasıyla birlikte risk iştahını canlı tutarken, siyasi ve ekonomik riskler ise yatırımcılar arasında dengeleniyor.

JEOPOLİTİK ENDİŞELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD’nin farklı bölgelerdeki jeopolitik gerilimlere karışabileceğine dair endişeler, dolar endeksi, tahvil piyasası ve altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Dolar endeksi, dün 95,5 seviyesine inerek Şubat 2022’den bu yana en düşük değerini gördü. ABD Başkanı Donald Trump, doların değer kaybı konusunda endişeli olmadığını belirterek, “harika” bir konumda olduğunu ifade etti. Çin ve Japonya’nın para birimlerini değer kaybettirmeye çalıştığını belirten Trump, bu durumun rekabeti zorlaştırdığını vurguladı. Dolar endeksindeki gerileme altının alternatif maliyetini düşürerek güvenli limana olan talebin artmasına neden oldu.

ALTIN FİYATLARI TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dün altının ons fiyatı tarihi zirvesini 5 bin 182 dolara yükseltirken, yeni işlem gününde bu seviye 5 bin 262 dolara çıktı. Şu an itibarıyla altının ons fiyatı, yüzde 1,5 artışla 5 bin 253 dolardan işlem görüyor. Tahvil piyasasında ise ABD hükümetinin kapanma riski ve Fed’in faiz kararının etkileri hissediliyor; ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23’e çıkarken, yeni günde 4,24 seviyesinde seyrediyor.

FİYAT KARARLARI YATIRIMCI GÜNDEMİNDE

Analistler, Fed’in akşam saatlerinde duyuracağı faiz kararının yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini belirtiyor. Para piyasalarında, bankanın politika faizini sabit tutması yönünde güçlü bir beklenti oluşmuş durumda. Fed Başkanı Jerome Powell’ın karar sonrasında yapacağı sözlü yönlendirme, fiyatlamalar açısından kritik bir öneme sahip. Uzmanlar, bu süreçte piyasalarda dalgalanmaların artabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, mevcut enflasyon ve istihdam koşullarının Fed’in beklemede kalmasını sağlayacağını ifade ediyor. İstihdamın yeniden zayıflaması veya enflasyonun hızlanmaması durumunda para politikasının uzun süre sıkı kalabileceğini söyleyen Sonola, bu yıl toplam iki faiz indirimi beklediklerini aktarıyor. Öte yandan, ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocak ayında 84,5 seviyesine gerileyerek 2014’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.