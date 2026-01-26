Trabzonspor’un Oulai İçin Yüksek Fiyat Beklentisi

Trabzonspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, kısa süre içinde taraftarların sevgisini kazandı. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, performansıyla transferin de gözdesi haline geldi.

TRABZONSPOR’DAN OULAI için NET KARAR

Trabzonspor, Oulai için Galatasaray tarafından gerçekleştirilen teklifi geri çevirirken, en az 40 milyon euro talep etti. Ayrıca bordo-mavili yönetim, 19 yaşındaki futbolcunun “Türkiye içine satış yok” kararı aldığını duyurdu.

İLK RESMİ TEMAS MANCHESTER CITY İLE

Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa’nın önde gelen kulüpleri de Oulai için ilgilerini gösteriyor. Bu kulüpler arasında en dikkat çekeni Manchester City oldu. Karadeniz ekibiyle ilk resmi teması gerçekleştiren Premier Lig devi, beklenen düzeyde bir teklif sunamadı. Manchester City’nin bu hafta içinde yeniden müzakerelere başlayacağı öğrenildi.

PSG’YE SCOUT GÖNDERDİ

Oulai’yi takip eden bir başka büyük kulüp de PSG oldu. Fransız temsilcisinin, Fildişi Sahilli futbolcuyu izlemek için Trabzon’a tam 5 kez özel scout ekibi gönderdiği belirtildi.