Trabzonspor’un Oulai İçin Yüksek Fiyat Beklentisi

trabzonspor-un-oulai-icin-yuksek-fiyat-beklentisi

Trabzonspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, kısa süre içinde taraftarların sevgisini kazandı. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, performansıyla transferin de gözdesi haline geldi.

TRABZONSPOR’DAN OULAI için NET KARAR

Trabzonspor, Oulai için Galatasaray tarafından gerçekleştirilen teklifi geri çevirirken, en az 40 milyon euro talep etti. Ayrıca bordo-mavili yönetim, 19 yaşındaki futbolcunun “Türkiye içine satış yok” kararı aldığını duyurdu.

İLK RESMİ TEMAS MANCHESTER CITY İLE

Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa’nın önde gelen kulüpleri de Oulai için ilgilerini gösteriyor. Bu kulüpler arasında en dikkat çekeni Manchester City oldu. Karadeniz ekibiyle ilk resmi teması gerçekleştiren Premier Lig devi, beklenen düzeyde bir teklif sunamadı. Manchester City’nin bu hafta içinde yeniden müzakerelere başlayacağı öğrenildi.

PSG’YE SCOUT GÖNDERDİ

Oulai’yi takip eden bir başka büyük kulüp de PSG oldu. Fransız temsilcisinin, Fildişi Sahilli futbolcuyu izlemek için Trabzon’a tam 5 kez özel scout ekibi gönderdiği belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Toplantı Sonrası Değerlendirmeler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DAEŞ ile mücadelenin sürekli devam etmesi gerektiğini vurguladı ve PKK'nın tüm uzantılarını feshetmesi gerektiğini belirtti. Kürtlerin terör baskısından kurtulmasını istedi.
Gündem

İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi Tarihi Düşüş Yaşadı

İstanbul'daki kar ve sağanak yağışlar, baraj doluluk oranlarını artırarak yüzde 27.14 seviyesine yükseltti; ancak bu, son 10 yılın en düşük seviyesini temsil ediyor.
Gündem

ABD Borsalarında Yatırım İçin 5 Temel Adım

ABD borsalarında yatırımcılara fırsatlar sunulurken, yanlış tercihler büyük riskler yaratabiliyor. Bilinçli kararlar almak için dikkate alınması gereken 5 önemli husus bulunuyor.
Gündem

Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 660’a Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 3 cenaze geldiğini ve 7 Ekim'den bu yana can kaybının 71.660'a ulaştığını bildirdi.
Gündem

İran’da Kışla İnterneti: Güvenlik Hedefli Kısıtlamalar Başlıyor

İran, güvenlik soruşturmasına dayalı yeni bir internet erişim sistemi denemesi yapıyor. Uzmanlar, bu durumun ekonomik etkilerinin yıkıcı olabileceğini uyarıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.