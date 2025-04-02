Trabzonspor Zaferle Yarı Finale Yükseldi

MAÇIN BAŞLANGICI VE GOLLER

Maç, hızlı bir girişle adeta nefes kesti. Trabzonspor, 3. dakikada Simon Banza’nın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Visca’nın şutunda kaleciden dönen topu Banza ağlara gönderdi. Fakat Bodrum FK, 15. dakikada Taulant Seferi’nin attığı gol ile skoru 1-1 yaptı. Konuk ekip, 20. dakikada Enis Bardhi’nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Sadece iki dakika sonra, Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor’a 2-2’lik beraberliği sağladı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YOK

İkinci yarıda her iki ekip de gol için yoğun çaba gösterdi ama ağlar havalanmadı. 50. dakikada Bodrum FK’dan Ali Aytemur’un şutu direkten döndü, Uğurcan Çakır bu tehlikeyi atlattı. 64. dakikada ise Trabzonspor’da Edin Visca’nın şutu direği sıyırdı. Maç, son bölümüyle birlikte sarı kartlarla hareketlendi: 79. dakikada Bodrum FK’dan Fredy ve 89. dakikada Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. 90 dakika 2-2 sona erince mücadele uzatma süresine gitti.

UZATMALARDA TRABZONSPOR’UN GÜCÜ

Uzatmaların ilk bölümünde Trabzonspor, 98. dakikada Oleksandr Zubkov’un attığı golle 3-2 öne geçti. Ancak 108. dakikada Batista Mendy’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle bordo-mavililer 9 kişi kaldı. Yine de, ikinci uzatma devresinde skoru korumayı başaran Trabzonspor, maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Bordo-mavililer, yarı finalde Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SAVIC KADROYA DÖNDÜ, TRİBÜNLER BOŞTU

Trabzonspor’da, Konyaspor maçında sakatlanan Karadağlı stoper Savic, 3 maçlık bir aradan sonra kadroya döndü. Ancak teknik direktör Fatih Tekke, oyuncuyu tam olarak hazır görmediği için yedek kulübesinde tuttu. Öte yandan, tribünlerde dikkat çeken bir boşluk gözlemlendi. Önceki gün 19 Yaş Altı Takımı’nın Inter maçında dolan tribünler, bu kez kupa mücadelesine aynı ilgiyi göstermedi.

VOLKAN KONAK’A ANLAMLI SAYGI

Maç öncesinde her iki takım oyuncuları, Kuzey Kıbrıs’ta hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ı anmadı. “Seni Unutmayacağız Volkan Konak” yazılı pankartla sahaya çıkan futbolcular, sanatçı için saygı duruşunda bulundu.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz