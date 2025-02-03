Trabzonspor, Zubkov ile Anlaştığını Duyurdu

TRABZONSPOR’U OLEKSANDR ZUBKOV KATTI

Trabzonspor Kulübü, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov’u 4.5 yıllık bir süre için kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Kulübün Shaktar Donetsk forması giyen oyuncuyu transfer ettiğine dair KAP bildiriminde belirli bilgiler verildi.

ANLAŞMA DETAYLARI GİZLENDİ

Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR ve sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4’ü oranında ödeme yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

ZUBKOV’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

İmza sonrasında açıklamalarda bulunan Zubkov, “Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum: En iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum.” şeklinde konuştu.

Zubkov, Shaktar Donetsk takımında bu sezon boyunca 21 maça çıkarak 7 gol atma ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.