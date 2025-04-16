Trafik Ceza Sınırları Artırılacak!

CEZA YÜKSELTME DÜZENLEMESİ

Alınan bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında trafik kurallarına uymayanlara verilen idari para cezalarının alt ve üst sınırlarını artırma amacıyla yeni bir kanun teklifi hazırlamaya yöneldi. Bu teklif kapsamında, aşırı hız yapanlar, kırmızı ışık ihlali gerçekleştirenler, hatalı şerit değiştirenler ve dönüş kurallarına uymayanlar gibi durumlarda verilen idari para cezaları artırılacak.

MEVCUT CEZA MİKTARLARI

Mevcut durumda, hız sınırını aşan sürücülere 2 bin 167 lira ile 9 bin 267 lira arasında ceza kesiliyor. Ayrıca, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapan sürücülere 2 bin 167 lira, dönüş ve geçme kurallarına uymayanlara ise 993 lira ceza uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu ceza miktarlarının güncellenmesi ve artırılması hedefleniyor.