Trafik Cezalarında Ağır Yaptırım Düzenlemeleri Geliyor

Meclis Genel Kurulu’nda yeni haftada, trafik cezalarını yükseltecek kanun teklifinin müzakereleri sürdürülecek. Teklif çerçevesinde, yerleşim alanı içinde hız limitini 46-55 kilometre aşan sürücünün ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanların 60 gün, 66 kilometre üstü aşanların ise 90 gün süreyle alınacak.

AMBULANS VE İTFAİYE ARAÇLARINA YER AÇMAYANLARA CEZA

Ambulans, itfaiye ve orman yangınına karşı mücadele eden bir araca yol vermeyen sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek. Trafikte başka bir aracı takip eden ve aracından inen sürücüye ise 180 bin lira ceza uygulanacak ve ehliyeti 2 ay süreyle geri alınacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına neden olan sürücünün ehliyeti ise 60 gün süreyle elden alınacak.

DİREKSİYONDA TELEFON KULLANANLARA YÜKSEK CEZA

Direksiyonda cep telefonuyla görüşme yapmanın cezası 5 bin lira olarak belirleniyor. Alkol etkisi altında araç kullanmanın cezası ise 25 bin liraya çıkartılacak. Trafik kurallarına aykırı davranışları teşvik eden görüntü yayınlayanlar da 25 bin lira ceza ödeyecek. Ayrıca, yetkisiz çakar kullanımı için kesilecek ceza miktarı 276 bin liraya kadar yükselecek.

GRUP TOPLANTILARI MECLİS’TE

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşacak.