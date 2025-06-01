Trafik Denetiminde 567 Bin Araç İşlem

Ekipler, trafikte vatandaşın güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, bir bir tespit edilerek gerekli işlemler uygulanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, son zamanlarda Ankara’da 22-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını aktardı.

ABARTI EGZOZ KULLANIMINDAN KAÇINILMALI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ‘abarth egzoz’ kullanımı ile ilgili toplamda 26 bin araca işlem yapıldığını belirtti ve “1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce ‘abarth egzoz’ kullanımı ile ilgili toplam: 26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre: Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, araç mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men edilmektedir. Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım” ifadelerini kullandı.

DENETİMDE TOPLAM 567 BİN ARACA İŞLEM YAPILDI

Yerlikaya, denetimlerde toplamda 567 bin 397 araca işlem yapıldığını ifade etti. “Trafik Denetimleri, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlali yapan 156 bin 242, periyodik muayenesini yaptırmayan 28 bin 392, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 olmak üzere, diğer işlemlerle birlikte toplamda 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” dedi.