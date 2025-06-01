Trafik Denetimlerinde 567 Bin İşlem Yapıldı

GÜVENLİKLİ TRAFİK DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ekipler, trafikte vatandaşların güvenliğini sağlama görevine devam ediyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler uygulanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, 22-29 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını aktardı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında ‘abarth egzoz’ kullanımıyla ilgili olarak 26 bin araca işlem yapıldığını ifade etti.

Trafik Kurallarına Uyulması Gereken Öncelikli Bir Konu

Yerlikaya, “1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce ‘abarth egzoz’ kullanımıyla ilgili toplam 26 bin 131 araca/sürücüye işlem yapıldı” dedi. Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre; çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasak. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulamakta ve araç, mevzuata uygun hale gelene kadar trafikten men edilmektedir. Yerlikaya, “Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım” çağrısında bulundu.

BÜYÜK SAYIDA TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİ

Yerlikaya, denetimlerde toplam 567 bin 397 araca işlem yapıldığını belirttiği paylaşımında, “Trafik denetimleri, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendi” ifadesini kullandı. İzin verilmeyen araçlarda ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan 34 sürücüye de işlem yapıldı. Hız ihlali yapan 156 bin 242, periyodik muayenesi olmayan 28 bin 392, emniyet kemeri takmayan 31 bin 98, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplamda 567 bin 397 araca/sürücüye işlem uygulandı.

Yerlikaya, “Yolculuklar sizi sevdiklerinize kavuşturmak için var, ayırmak için değil” ifadelerine yer verdi.