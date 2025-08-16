Trafik Güvenliği Eylem Planı Yayımlandı

TRAFFIK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI UYGULAMASI BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanlığı genelgesi, trafik güvenliği eylem planlarının hayata geçirilmesini öngören düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Genelge, trafik işaretlemeleri üzerinde kapsamlı bir değerlendirmenin yapılacağını içeriyor.

TRAFİK İŞARETLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Bu genelge doğrultusunda, karayolu üzerindeki hız sınırları, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili tüm trafik işaretlemeleri güncel standartlar açısından; konum, görünürlük ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri bakımından yeniden incelenecek. Ülke genelindeki bölünmüş karayollarda uygulanan işaretlemeler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan standartlara göre gözden geçirilecek. Ayrıca, yerleşim yeri dışında yapılan hemzemin yaya geçitleri de standartlar açısından kontrol edilecek ve gerektiğinde okul, hastane gibi istisna bölgeleri dışında kalan geçitler kaldırılacak.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenen kesimlerde hız sınırları yeniden düzenlenecek. Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen yerlerde, ilgili kuruluş tarafından gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacak. Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının durumu ve konumları yeniden gözden geçirilecek, şehir içindeki yoğun yollar için hız sınırları can ve mal güvenliği açısından yeniden belirlenecek. Trafik işaret levhaları ise, “mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” ilkesine uygun şekilde standardize edilerek yol kullanıcıları açısından daha anlaşılır hale getirilecek.

BİRİNCİ ÖNCELİK OLAN YOLLARDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bu çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda; Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyelerin katkılarıyla yürütülecek. Belirlenen birinci öncelikli yollarda çalışmalar 1 Eylül tarihine kadar tamamlanacak, diğer yollarda ise bu süreç 31 Aralık’ta sona erecek.