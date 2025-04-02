Trafik Kazasında 5 Ölü, 8 Yaralı

TRAJİK TRAFİK KAZASI

Adana’nın Kozan ilçesinde, Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı bölgesinde meydana gelen bir trafik kazası akşam saatlerinde yürekleri dağladı. Zeynel Güleç’in kullandığı 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta’nın yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Bu üzücü olayda, aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

AİLE İÇİNDE BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç, eşi Ülkü Güleç ve çocukları Bedirhan, Emirhan ile Dilek Güleç’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı aileden hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedenleri, olay yerinde büyük bir üzüntü yarattı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

JANDARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, kaza alanındaki incelemelerini sürdürüyor. Kazanın nedenine dair detaylı bir araştırma başlatılırken, çarpışmanın şiddeti faciayı gözler önüne serdi.