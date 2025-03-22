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Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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KAZA AYRINTILARI

Bitlis-Siirt karayolunda, Ömer E. yönetimindeki otomobil ile bir tır çarpıştı. Bu kazada sürücü Ömer E. ile Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan izinli olarak çıkan Ahmet Batur, ağır yaralandı.

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Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan Batur, maalesef hayatını kaybetti. Ömer E.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

CENAZE İŞLEMLERİ

Cezaevinden izinli olarak çıkan Ahmet Batur’un ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Batur’un cenazesi, defnedilmek üzere Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyüne gönderildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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