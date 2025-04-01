Trafik Kazasında Et ve Süt Müdürü Öldü

KAZA ANI VE DURUMU

İzmir’de Talip B’nin (75) sürücülüğünü yaptığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yaya olan Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan’a (56) çarptı. Olay gerçekleşince ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri kaza yerine yönlendirildi.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Kazadan ağır yaralı olarak çıkan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı fakat burada yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı. Kayhan’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan’ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kayhan’ın cenazesi kara yoluyla memleketi Diyarbakır’a götürülecek. Cenaze için yarın Ulu Cami’de ikindi vakti bir tören düzenlenmesi planlandığı bildirildi.