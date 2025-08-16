Trafik Levhaları Değişiyor, Resmi Gazete’de

TRAFFIK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trafik güvenliği eylem planlarının uygulanmasını kapsayan Cumhurbaşkanlığı genelgesi, resmi olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TRAFİK İŞARETLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırları, hız sınırı sonu levhaları ve diğer ilgili trafik işaretlemeleri, güncel standartlarla uyum, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek. Ülke genelindeki karayollarında uygulanan işaretlemeler ile düşürülen hız sınırları, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı’nda belirtilen teknik kriterler esas alınarak gözden geçirilecek. Ayrıca, meskun mahal dışında bulunan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve okul, hastane bölgeleri gibi istisnalar dışındaki hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Yolda yer alan yapı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi unsurlar dikkate alınarak, işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak. Değerlendirme sonrası hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen yerlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca yaya geçidi veya durak uygulaması sonlandırılacak, trafik güvenliğini tehlikeye atan orta refüj açıklıkları kapatılacak ve trafik işaretlemeleri kaldırılacak. Şehirlerarası karayollarında meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek. Belediyelerin sorumluluğundaki yerleşim yeri içinden geçen yüksek taşıma kapasiteli yollarda can ve mal güvenliği için gerekli tedbirler alınarak hız sınırları gözden geçirilecek. Hız sınırı düzenlemeleri ve trafik işaret levhalarına yönelik uygulamalar, “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” prensibi doğrultusunda standartlaştırılacak ve yol kullanıcıları için daha algılanabilir hale getirilecek.

BİRİNCİ ÖNCELİK OLAN YOLLARDA ÇALIŞMALAR 1 EYLÜL’DE SONUÇLANACAK

Tüm bu çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülecek. Birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda çalışmalar 1 Eylül’de, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılacak.