Trafik Levhaları Değişiyor: Resmi Gazete İle

GENELGE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trafik Güvenliği Eylem Planlarının uygulanmasını kapsayan Cumhurbaşkanlığına ait genelge, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TRAFİK İŞARETLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Genelge çerçevesinde, karayollarındaki hız sınırları, hız sınırı sonu levhaları ve diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uyum, yerleşim yeri durumu, görsellik, süreklilik ve sürücü davranışlarına etkileri gibi faktörler açısından yeniden değerlendirilecek. Ülke genelindeki karayollarında mevcut işaretlemelerle belirlenen hız sınırları, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı’ndaki teknik kriterler temel alınarak gözden geçirilecek. Ek olarak, yerleşim yeri dışındaki hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve okul, hastane gibi özel alanlar dışındaki geçitler kaldırılacak.

HIZ SINIRLARI GÜNCELLENECEK

Yol yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi kriterler dikkate alınarak, uygun görülen bölgelerde işaretlemelerle belirlenen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Yapılacak değerlendirmeler neticesinde hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen yerlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi/durak uygulamalarını sonlandırma ve trafik güvenliğini tehdit eden orta refüj açıklıklarını kapatma gibi gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacak. Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının ihtiyaçları ve konumları da tekrar değerlendirilecek. Belediyelerin sorumlu olduğu yerleşim alanları içindeki yüksek taşıma kapasiteli yollarda, can ve mal güvenlikleri açısından gerekli önlemler alınıp hız sınırları gözden geçirilecek. Hız sınırlamaları ve trafik işaret levhalarına ilişkin uygulamalar, “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” prensibi doğrultusunda standardize edilerek, yol kullanıcıları için daha anlaşılır hale getirilecek.

BİRİNCİ ÖNCELİK SIRASINDAKİ YOLLARDA TAMAMLANMA TARİHİ

Yapılması planlanan çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ve belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile yürütülecek. Birinci öncelik sırasındaki yollarda çalışmalar 1 Eylül’e kadar, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.