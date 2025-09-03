Trafik Sigortası Fiyatları 5 Yılda 10 Kat Arttı

TRAFFIC INSURANCE PREMIUMS ESCALATING

Son 5 yılda trafik poliçe fiyatları tam 10 kat arttı. Günümüzde en düşük poliçe fiyatı 8 bin lira ile başlayıp, 45 bin liraya kadar çıkıyor. Ticari araçlar için ise bu rakam daha da artıyor. Vatandaşların bulduğu çözüm ise alacakları aracı en az riskli aile bireyinin üzerine alarak poliçe maliyetini azaltmak. Bir kaynağa göre, trafik sigorta fiyatlarında sürekli artış yaşanıyor. Sigorta şirketleri, yükselen maliyetler ve artan kaza oranlarını gerekçe gösteriyor. Hatta bazı araçların kasko poliçeleri, trafik poliçe fiyatlarının altında kalıyor.

POLİÇE FİYATLARI KATEGORİLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Binek otomobillerin trafik poliçe ücretleri 8 bin liradan başlayarak, sürücüye göre 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ortalama fiyat ise 15-18 bin lira arasında bulunuyor. 2020 yılında bu fiyat aralığı 400-600 lira ile başlayıp, 2 bin liraya kadar yükseliyordu. Kısacası, binek bir otomobilin trafik poliçesinin fiyatı son 5 yılda 10 kat fazla artmış durumda. Güncel fiyatlara bakıldığında ise hafif ticari araçlarda fiyatlar 15 bin TL’den 60 bin TL’ye, minibüslerde 20 bin TL’den 50 bin TL’ye, otobüslerde 50 bin ile 270 bin TL arasında, kamyonlarda ise 25 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor. Ticari taksilerde ise bu rakam 115 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bu duruma rağmen sürücüler poliçe yaptırmaktan kaçınıyor ve birçok kişi ya araçlarını kullanmıyor ya da poliçesiz olarak yola çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Fiyatların artması sürücüleri alternatif çözümler bulmaya itiyor. İstanbul’da sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz, konuyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaşıyor. Caymaz, “Poliçe fiyatları arttıkça ikinci el araç almayı planlayanlar, sigorta maliyetlerini de göz önünde bulunduruyor. Alım öncesi aile bireylerinden 3-4 kişinin T.C. kimlik numarasını bizimle paylaşarak fiyat alıyorlar. En az risk barındıran kişinin üzerine aracı kaydettirip maliyeti düşürüyorlar. Binek araçlarda 40 bin lira tasarruf edenler bulunmakta. Ticari araçlar için bu tasarruf miktarı 150-200 bin lirayı bulabiliyor. Poliçelerin her yıl yenilendiği için bu rakamlar aile bütçesi üzerinde önemli bir etki yaratıyor.” ifadelerini kullanıyor.

ARTAN SİGORTASIZ ARAÇ SAYISI

Poliçe fiyatlarındaki artış, sigortasız araçların sayısında ciddi bir artışa da neden oluyor. Sigorta acente yetkilileri, “Sigorta şirketleri trafik poliçelerinden sürekli zarar ediyor. Diğer poliçeler ile bu zararın kapatılması mümkün olmuyor. Bu nedenle sürekli zam yapılıyor. Hatta bazı araçların kasko poliçeleri, trafik poliçelerinden daha ucuz çıkıyor. Bu yüzden trafik poliçesi yaptıranların sayısında önemli bir azalma var. Daha az kullanan ve kısa mesafelerde yolculuk yapanların sayısı artıyor. Ancak bu durum oldukça riskli. Sigortasız bir yıl geçirmenin cezası da bulunmakta.” açıklamasında bulundular.

TRAFAK POLİÇESİ KASKOYU GEÇTİ

2020 yılında kasko poliçesi, trafik sigortası fiyatının 5 katı kadar pahalıydı. Ancak günümüzde, ortalama binek otomobil trafik sigortası poliçesi 10-15 bin liraya kadar çıkıyor. Hasar durumlarında bu fiyat üç katına kadar yükselebiliyor. Araç modeline ve tipine bağlı olarak günümüzde bir otomobile 20-25 bin lira arasında kasko yaptırmak mümkün.