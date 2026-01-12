Trafik Sigortası Primleri Ocak Ayında Belirlendi

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, ocak ayı için geçerli olan en yüksek trafik sigortası primlerini kamuoyuna duyurdu. Yeni belirlenen fiyatlar, hasarsız sürücüler ile sık kaza geçiren sürücüler arasındaki önemli fiyat farklılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ANKARA’DA YENİ ONLARCA RAKAM

Ankara’da yeni bir otomobil satın alan ya da 4’üncü basamakta bulunan bir sürücünün trafik sigortası primi 14 bin 731 TL olarak belirlendi. 5 yıl boyunca kaza yapmadan 8’inci basamağa yükselebilen hasarsız bir sürücü için bu miktar 7 bin 365 TL’ye kadar geriliyor. Ancak, ardı ardına kaza yapan ve 0’ıncı basamakta olan sürücü için ödenecek prim 44 bin 192 TL’ye kadar çıkıyor.

İZMİR’DE FARKLI RAKAMLAR

İzmir’de ise 4’üncü basamakta bulunanların trafik sigortası ücreti 14 bin 302 TL olarak kaydedildi. Hasarsız sürücüler için, yani 8’inci basamakta olanların ödeyeceği prim 7 bin 151 TL olarak belirlenirken, 0’ıncı basamaktaki sürücüler için bu ücret 42 bin 905 TL’ye ulaşabiliyor.

İSTANBUL’DA YÜKSEK PRİM

İstanbul’da 4’üncü basamakta bulunan ya da yeni araç alan bir sürücünün trafik sigortası primi 15 bin 160 TL olarak belirlendi. 5 yıl boyunca kaza yapmayan ve bu sayede 8’inci basamağa çıkan bir sürücünün ödeyeceği tutar ise 7 bin 580 TL olarak hesaplandı. Sürekli kaza yapan ve 0’ıncı basamağa geri düşen bir sürücünün ödeyeceği prim ise 45 bin 479 TL oldu.