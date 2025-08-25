Trafik Sigortasında Değişiklikler Başlıyor

YENİ TRAFİK SİGORTASI DÜZENLEMELERİ

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini etkileyen trafik sigortasıyla ilgili genelge yayımlandı. Bu genelge sayesinde yeni araç alacaklar, araçlarını satışa çıkaracaklar ve trafik sigortalarını yenileyecekler için birçok değişiklik gerçekleştirildi.

YENİ ARAÇ ALIMLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Araç alacakların, aracını satmadan trafik sigortası yaptırmaları durumunda 4’üncü basamaktan başlaması gerekmekteydi. Kural gereği, kazası olmayan bir sürücü 8’inci basamaktayken yeni bir araç aldığında, cezalandırılarak 4’üncü basamaktan hasarlı sürücü sınıfı için ücret ödüyordu. Bu uygulama, kaza yapmayan sürücüleri cezalandırırken kaza yapan sürücüler için avantajlıydı. Yeni uygulama ile birlikte, alınacak otomobilin hasarsızlık basamağı mevcut basamak üzerinden yapılacak. Örneğin, 8’inci basamağa sahip bir sürücü yeni bir araç aldığında, trafik sigortası 4’üncü basamak değil, 8’inci basamaktan başlayacak. Ancak, 1’inci basamakta olan yüksek riskli sürücüler yeni aldıkları araç için 4’üncü basamaktan değil, 1’inci basamaktan trafik sigortasına tabi olacak. Mevcut aracını satışa çıkaranlar ise mevcut basamaklarından devam edecekler.

Trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyenlerin dikkat etmesi gereken bir durum ortaya çıktı. Yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar trafik kazasına karışırlarsa, mevcut uygulamada basamakları değişmemekteydi. Ancak, yeni düzenlemeyle birlikte poliçesini erken yenileyen ve yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yapan sürücünün hasarsızlık basamağı, sonraki poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağı düşebiliyor.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN HAKLARI KORUNUYOR

Yeni düzenleme, hasarsız sürücülerin haklarını korurken, hasarlı sürücülere tanınan haklar da geri alınmış oldu. Söz konusu genelgenin uygulama tarihi ise 1 Ocak 2026 olarak belirlendi.