Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme Başlıyor

TRAФİK SİGORTASINA YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini etkileyen trafik sigortasıyla ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Genelge doğrultusunda yeni araç alacaklar, aracını elden çıkaracaklar ve trafik sigortasını yenileyecek olanlar için belirli değişiklikler yapıldı.

ARAÇ ALACAKLAR İÇİN YENİ TAŞLAR

Aracını satmadan yeni bir araç almak isteyenler, trafik sigortasını 4’üncü basamaktan başlatıyordu. Kural gereği, kazası bulunmayan bir sürücü 8’inci basamaktayken yeni araç aldığında cezalandırılıyor ve 4’üncü basamaktan hasarlı sürücü fiyatları ödemek zorunda kalıyordu. Böylece kaza yapmayan sürücüler cezalandırılırken, kaza yapan sürücü ise sistem tarafından otomatik olarak 4’üncü basamaktan yükseltiliyordu. Yeni düzenlemeyle beraber yeni alınacak aracın hasarsızlık basamağı, sürücünün sahip olduğu basamak neyse onun üzerinden yapılacak. Örneğin, 8’inci basamakta olan bir sürücü yeni bir araç aldığında, alacağı araç için trafik sigortası 4’üncü basamak yerine 8’inci basamaktan başlayacak. Ancak, 1’inci basamakta yer alan yüksek riskli sürücüler, yeni alacakları araçları için yine 4’üncü basamaktan değil 1’inci basamaktan sigorta yaptıracak. Mevcut aracını satarak yeni araç edinecek olanlar için herhangi bir kural değişikliği söz konusu değil ve hangi basamaktalarsa o basamaktan devam edecekler.

ERKEN YENİLEME YAPANLARA UYARI

Trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyenler, yeni poliçenin geçerli olduğu tarihe kadar trafik kazasına karışırlarsa mevcut durumlarına bağlı olarak basamakları değişmiyordu. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle, poliçesini erken yenileyip yeni poliçenin başlayacağı tarihe kadar kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları, bir sonraki poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağı düşecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN HAKLARI KORUNUYOR

Yeni düzenleme ile, hasarsız sürücülerin hakları korunurken, hasarlı sürücülere tanınan haklar geri alınmış oldu. Söz konusu genelgenin uygulama tarihi 1 Ocak 2026 olarak belirlendi.