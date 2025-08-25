Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme Başlıyor

TRAİFİK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’de milyonlarca sürücüyü etkileyen trafik sigortasına dair yeni bir genelge yayımlandı. Bu genelge doğrultusunda, yeni araç alacaklar, aracını satacaklar ve trafik sigortasını yenileyecekler için çeşitli değişiklikler gerçekleştirildi.

YENİ ARAÇ ALANLARA YÖNELİK DÜZENLEME

Aracını satmadan yeni bir araç alacak sürücüler, trafik sigortalarını 4’üncü basamaktan başlamakta zorunluydular. Sistem gereği, kazası olmayan sürücüler 8’inci basamaktan güncel durumdayken yeni araç sahibi olduklarında 4’üncü basamaktan hasarlı sürücü ücretini ödemek zorunda kalıyorlardı. Bu uygulama, kaza yapmayan sürücüleri cezalandırırken, kazaya karışan sürücüleri ödüllendiriyor gibi görünüyordu. Yeni düzenleme sayesinde, yeni alınan aracın hasarsızlık basamağı, mevcut basamak üzerinden belirlenecek. Yani 8’inci basamaktayken yeni bir araç alan sürücü, 4’üncü basamaktan değil, doğrudan 8’inci basamaktan poliçe oluşturacak. Ancak, 1’inci basamağa sahip yüksek riskli sürücüler için durum değişmeyip, yeni aldıkları aracın sigortası 1’inci basamaktan yapılacak. Mevcut aracını satıp yeni araç alacak olan sürücüler için ise herhangi bir kural değişikliği söz konusu değil; sahip oldukları basamaktan devam edecekler.

POLİÇE YENİLEYENLER İÇİN DİKKAT!

Trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler, yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yaparlarsa, mevcut uygulamada basamakları değişmiyordu. Fakat yeni düzenleme ile birlikte, erken poliçe yenileyen ve kaza yapanların hasarsızlık basamakları, bir sonraki poliçe yenileme döneminde bir basamak düşerek güncellenecek.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN HAKLARI KORUNUYOR

Yeni düzenlemeyle, hasarsız sürücülerin haklarının korunması sağlanırken, hasarlı sürücülere tanınan hakların da geri alındığı belirtildi. Bu yeni genelgenin uygulanmasına 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlanacak.