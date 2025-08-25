Trafik Sigortasında Yeni Düzenlemeler Başladı

TRAFİK SİGORTASINA YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini etkileyen trafik sigortasına ilişkin yayımlanan genelge ile birlikte yeni araç alacaklar, mevcut aracını satacaklar ve trafik sigortasını yenileyecekler için bazı önemli değişiklikler yapılıyor. Yapılan düzenlemeler, araç alacak sürücüleri kapsayan yenilikleri içeriyor.

ARAÇ ALANLAR İÇİN HASARSIZLIK UYGULAMASI

Daha önce, aracını satmadan yeni bir araç alan sürücüler trafik sigortasına 4’üncü basamaktan başlıyordu. Bu durum, kazasız bir sürücünün 8’inci basamakta olmasının ardından yeni araç alması durumunda cezalandırılmasına neden oluyordu. Kaza yapan sürücüler ise bu durumda kazaulunamasalar bile 1’inci basamaktan itibaren değerlendiriliyordu. Artık uygulama değişiyor; yeni alınacak araç için hasarsızlık basamağı, mevcut durumda sahip olunan basamağa göre belirlenecek. Örneğin, 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni araç için poliçe alırken 4’üncü basamak yerine 8’inci basamaktan başlayacak. Ancak 1’inci basamakta bulunan sürücüler ise yeni alabildikleri araç için 1’inci basamaktan sigorta yaptıracak.

POLİÇE YENİLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Trafik sigortası poliçesini erken yenileyen sürücüler için yapılan yeni düzenleme, yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yapmaları durumunda mevcut basamaklarının değişmeyeceği uygulamasını değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre, yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yapan sürücüler, bir sonraki poliçe yenileme döneminde hasarsızlık basamaklarının bir basamak aşağı düşmesine neden olacak.

HASARSIZ SÜRÜCÜLERİN HAKLARI KORUNUYOR

Yeni düzenleme, hasarsız sürücülerin haklarını korurken, hasarlı sürücülere tanınan bazı hakların geri alınmasını da sağlıyor. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.