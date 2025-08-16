Trafik Sınırları Değişiyor, Resmi Gazete’de

TRAFFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trafik Güvenliği Eylem Planlarının hayata geçirilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge, trafik işaretlemelerinin yeniden değerlendirilmesini sağlıyor.

TRAFFİK İŞARETLERİ GÜNCELLENECEK

Bu genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırları, hız sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek. Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere, ülkedeki karayollarında uygulanmakta olan işaretlemeler, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı’ndaki teknik kriterler esas alınarak gözden geçirilecek. Ayrıca, meskun mahal dışında tesis edilen hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve okul, hastane gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi faktörler göz önüne alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi/durak uygulamasının sonlandırılması, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren orta refüj açıklıklarının kapatılması ve trafik işaretlemelerinin kaldırılması gibi gerekli altyapı düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek. Belediyelerin sorumlu olduğu yerleşim yerleri içinden geçen yüksek taşıma kapasitesine sahip yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırları gözden geçirilecek. Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik işaret levhalarına ilişkin uygulamalar “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” ilkesi doğrultusunda standardize edilerek, yol kullanıcıları açısından daha algılanabilir hale getirilecek.

ÇALIŞMALAR 1 EYLÜL’E KADAR TAMAMLANACAK

Gerçekleştirilecek çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ve belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek. Birinci öncelik olarak belirlenen yollarda çalışmalar 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.