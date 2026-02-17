Trafik ve Kasko Sigortasında Tazminatlar Rekora Ulaştı

Türkiye’de trafik ve kasko sigortası kapsamında 2025 yılında 4 milyon 297 bin 994 mağdura toplamda 239,3 milyar lira tazminat ödendi. Geçtiğimiz yıl ödenen tazminat tutarı ise 240 milyar liraya ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği’nin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri verilerine göre, trafik ve kasko sigortasındaki tazminatlar artış gösterdi.

ÖDEME YAPILAN MAĞDUR SAYISI

Bu dönemde iki branşta toplam 389,1 milyar lira prim yazılırken, toplam tazminat ödemesi 239,3 milyar lira seviyesine çıktı ve ödeme yapılan mağdur sayısı 4 milyon 297 bin 994 olarak gerçekleşti. Geçen yıl trafik ve kasko sigortasında ödenen tazminat tutarında bir önceki yıla oranla yüzde 56,4 artış gözlemlenirken, ödeme yapılan mağdur sayısında ise yüzde 8,4’lük bir artış yaşandı.

TRAFİK SİGORTASI ÖDEMESİ

Ülkede trafiğe kayıtlı motorlu taşıtlar için zorunlu olan ve kaza durumunda kusurlu olunması halinde karşı tarafın zararını karşılayan trafik sigortası, 2025 yılında sigorta şirketleri tarafından 145,4 milyar lira tazminat ödenmesine vesile oldu. Bu kapsamda ödeme yapılan mağdur sayısı ise 2 milyon 782 bin 94 olarak kaydedildi.

EN ÇOK TAZMİNAT OTOMOBİLLERE ÖDENDİ

Araç türlerine göre en yüksek tazminat ödemesi 82,8 milyar lira ile otomobil sahiplerine yapıldı. Bunu, 30,3 milyar lira ile kamyonetler ve 6,7 milyar lira ile kamyonlar izledi. Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerine sağlanan toplam teminat sayısı ise 27 milyon 866 bin 638 olarak belirtilirken, yazılan prim tutarı 242 milyar lira oldu.

KASKODA GEÇEN YIL ÖDENEN TAZMİNAT

Bir motorlu taşıtın herhangi bir şekilde hasar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan ve isteğe bağlı olan kasko sigortası kapsamında ise 93,9 milyar lira tazminat ödenirken, mağdur sayısı 1 milyon 515 bin 900 olarak belirlendi. Araç türlerine göre en fazla tazminat 68,5 milyar lira ile otomobiller, 10 milyar lira ile kamyonetler ve 6,3 milyar lira ile çekiciler için ödendi. Kasko çerçevesinde tüm araçlarda toplamda 9 milyon 846 bin 264 adet teminat sağlanırken, yazılan prim tutarı 147,1 milyar lira oldu.

FERDİ KAZA SİGORTASINDAN YAPILAN ÖDEMELER

Aynı dönemde, sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakat kalması durumunda maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında ise 1,098 mağdura toplam 36 milyon lira tazminat ödemesi yapıldığı bildirildi.