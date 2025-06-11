Trafikte Ciddi İhlallere 140 Bin TL Ceza

KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN ARDINDAN YENİ DÜZENLEMELER

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle, TBMM gündemine gelecek yeni yasa teklifi, trafikte kurallara uymayan sürücülere ciddi yaptırımlar getirecek. Hazırlanan bu düzenleme, dikkatli sürüşü teşvik etmeyi ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Eğer yeni teklif yasalaşırsa, bazı trafik ihlalleri için hapis cezaları da gündeme gelebiliyor. Bu kapsamlı değişiklik, özellikle sık sık trafik kurallarını ihlal eden sürücü gruplarını doğrudan etkiliyor.

CİDDİ TRAFİK İHLALLERİNE AĞIR CEZALAR

Yeni yasa teklifi ile, trafikteki ciddi ihlaller için katı yaptırımlar geliyor. Hazırlanan düzenlemeye dayanarak, sahte plaka kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası uygulanacak. Polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler ise 200 bin TL ceza ödeyecek. Bu durumdaki sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak ve araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek. Yeni düzenleme, trafik güvenliğini hiçe sayan davranışların önüne geçmeyi ve sürücüleri kurallara uymaya yönlendirmeyi hedefliyor.