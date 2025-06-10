Trafikte Devrim: Yeşil Fren Lambası!

TRAFİK KAZALARINA YENİ BİR ÇÖZÜM

Dünya genelinde can kayıplarının en büyük sebeplerinden biri olan trafik kazalarıyla ilgili yeni bir araştırma umut veriyor. Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışma, araçların ön kısımlarına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının özellikle kavşaklarda kaza olasılığını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Peki, bu yenilik tüm araçlarda zorunlu hale gelecek mi? İşte ayrıntılar…

YEŞİL FRENLERİN TRAFİKTEKİ ROLÜ

Geleneksel fren lambaları genellikle araçların arka kısmında bulunarak diğer sürücülere fren sinyali veriyor. Ancak TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların ön kısmına eklenen yeşil fren lambalarının trafik güvenliği konusunda devrim yapabileceğini öne sürüyor. Özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte sürücülerin karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlaması zor olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını net bir şekilde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. Yapılan çalışmalarda, 200’den fazla kaza analiz edilerek, bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraların daha güvenli hale geldiği tespit edildi.

YEŞİL RENGİN SEÇİMİ

Araştırmacılar, farklı renk seçeneklerini test etti ancak yeşil renkte fikir birliğine varıldı. Başlangıçta kırmızı düşünülse de, testlerde yeşilin daha doğal ve kolay algılandığı ortaya çıktı. Trafik psikolojisinde “devam” anlamına gelen yeşil, bu sistemde “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajı veriyor. Böylece kafa karışıklığı önleniyor. Sözcü’nün haberine göre, yeşil ışık sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU OLMA İHTİMALI

Yeşil fren lambası sistemi şu anda test aşamasında ve trafik akışına etkileri değerlendiriliyor. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü markalar, bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart donanım haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede, hükümetlerin bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak benimsemesi öngörülüyor. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etmek için çalışmalarına başladı. Henüz resmi bir zorunluluk kararı bulunmasa da, sistemin trafik güvenliğine katkısı nedeniyle, 2027’den itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği konuşuluyor.