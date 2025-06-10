Trafikte Devrim: Yeşil Fren Lambası Geliyor!

TRAİFİK GÜVENLİĞİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Trafik kazaları, dünya çapında can kayıplarının önemli sebeplerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak, Graz Teknoloji Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma bu duruma umut dolu bir çözüm sunuyor. Araştırma, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının özellikle kavşaklarda kaza riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Bu yeniliğin tüm araçlarda zorunlu hale gelip gelmeyeceği merak konusu.

YEŞİL FREN LAMBASI ŞAŞIRTIYOR

Geleneksel fren lambaları, araçların arka kısmında bulunarak diğer sürücülere fren sinyali veriyor. Ancak TGRT Haber’den Suat Vilgen’in bildirdiğine göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, araçların ön kısımlarına eklenecek yeşil fren lambalarının trafik güvenliğinde devrim yapabileceğini düşünüyor. Özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafik durumlarında sürücülerin başka bir aracın durup durmadığını anlaması zor olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını net bir biçimde ileterek bu belirsizliği sona erdiriyor. 200’den fazla kaza analiz edilen çalışmalarda, bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraların daha güvenli hale geldiği tespit ediliyor.

YEŞİL RENK SEÇİMİ VE ANLAM İLETİŞİMİ

Araştırmacılar farklı renkler üzerinde testler yapmış olsa da, yeşil renkte karar kılındı. Başlangıçta kırmızı düşünülse de, testler yeşilin daha doğal ve kolay algılandığını gösteriyor. Trafik psikolojisinde “devam” anlamına gelen yeşil, burada “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını iletiyor. Bu sayede sürücüler arasında kafa karışıklığı önleniyor. Sözcü’ye göre, yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim kurulmasını sağlıyor ve ani karar alma süreçlerine katkıda bulunuyor.

GELİŞMELER VE GELECEK PLANLARI

Henüz test aşamasında olan yeşil fren lambası sistemi, trafik akışını nasıl etkileyeceği konusunda değerlendirilmekte. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü markalar bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilecek tüm araçlarda standart donanım olması bekleniyor. Uzun vadede, bu sistemin hükümetler tarafından zorunlu bir trafik kuralı olarak benimsenebileceği öngörülüyor. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme konusunda çalışmalara başlamış durumda. Henüz resmi bir zorunluluk kararı olmamakla birlikte, sistemin trafik güvenliğine sağlayacağı katkılar göz önüne alındığında 2027’den itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği dolaylı olarak konuşuluyor.