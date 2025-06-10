Trafikte Devrim: Yeşil Fren Lambası Geliyor

YEŞİL FREN LAMBASI TRAFİKTE YENİ BİR ÇÖZÜM

Trafik kazaları, dünya genelinde can kayıplarının en önemli nedenlerinden biri olmayı sürdürüyor. Fakat, Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma umut verici bulgular sunuyor. Araştırma, araçların ön kısımlarına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının, özellikle kavşaklarda kaza riskini gözle görülür bir şekilde azalttığını ortaya koyuyor. Peki, bu sistem tüm araçlarda zorunlu hale gelecek mi? İşte bu konudaki detaylar…

TRAFİK GÜVENLİĞİNDE DEVİR

Geleneksel fren lambaları yalnızca araçların arkasında yer alıyor ve diğer sürücülere fren uygulandığına dair sinyal veriyor. Ancak TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi uzmanları, ön kısma eklenebilecek yeşil fren lambalarının trafik güvenliğinde bir devrim yaratabileceğini düşünüyor. Kavşaklar ve yandan gelen trafik durumlarında sürücülerin karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlaması pek kolay olmuyor. Yeşil fren lambası, “araç durdu” sinyalini net biçimde ileterek bu belirsizliği ortadan kaldırıyor. 200’den fazla kaza üzerinde yapılan analizlerde, bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraları daha güvenli hale getirdiği belirlendi.

RENK SEÇİMİ ARAŞTIRMASI

Araştırmacılar, farklı renk alternatiflerini test etmesine rağmen, yeşilin en uygun seçenek olduğuna karar verdi. Başlangıçta kırmızı renk düşünülse de, yapılan testlerde yeşilin daha doğal ve kolay algılanabilir olduğu gözlemlendi. Trafik psikolojisinde “devam” anlamı taşıyan yeşil, bu sistem içinde “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajı veriyor. Bu sayede kafa karışıklığı önleniyor. Sözcü’nün aktardığına göre, yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU HALE GELECEK Mİ?

Yeşil fren lambası sistemi şu an için test aşamasında ve trafik akışına olan etkileri değerlendiriliyor. Ancak, otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü markalar, bu yeniliğe yoğun ilgi gösteriyor. Mynet’in bildirdiğine göre, sistemin yakın gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart donanım haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede hükümetlerin, bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak benimsemesi olasıdır. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çabalarına başladı. Henüz resmi bir zorunluluk kararı alınmamış olsa da, sistemin trafik güvenliğine katkıları nedeniyle 2027’den itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelmesi konuşuluyor.