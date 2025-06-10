Trafikte Güvenlik: Yeşil Fren Lambası Geliyor!

TRAFİK KAZALARINDA YENİ ÇÖZÜM

Dünya çapında trafik kazaları, can kayıplarının önemli nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak Avusturya’daki Graz Teknoloji Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma umut veriyor. Araştırmaya göre, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambaları, kavşaklarda kaza riskini önemli ölçüde azaltıyor. Ama bu yenilik tüm araçlarda zorunlu hale gelecek mi? İşte detaylar…

YEŞİL FREN LAMBASI: YENİ BİR TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMASI

Geleneksel fren lambaları araçların yalnızca arka kısmında yer alıyor ve diğer sürücülere fren sinyali gönderiyor. TGRT Haber’den Suat Vilgen’in aktardığına göre, Graz Teknoloji Üniversitesi’nin uzmanları, araçların ön kısmına eklenecek yeşil fren lambalarının, trafik güvenliğinde çarpıcı bir değişim yaratabileceğini iddia ediyor. Özellikle kavşaklarda ve yan yoldan gelen trafiğin olduğu durumlarda, sürücülerin karşıdan gelen aracın durup durmadığını net bir şekilde anlaması zor olabiliyor. Yeşil fren lambası, “araç fren yapıyor” mesajını açık bir şekilde ileterek bu belirsiz durumu ortadan kaldırıyor. 200’ü aşkın kazanın incelendiği çalışmalarda, bu sistemin sürücülerin tepki sürelerini %30 oranında hızlandırdığı ve ani manevraların daha güvenli hale geldiği tespit edildi.

YEŞİL RENK NEDEN SEÇİLDİ?

Araştırmacılar, farklı renk seçenekleri üzerinde çeşitli testler gerçekleştirse de yeşil renk üzerinde fikir birliğine varıldı. Başlangıçta kırmızı düşünülse de, test sonuçlarına göre yeşilin daha doğal ve kolay algılandığı ortaya çıktı. Trafik psikolojisinde “devam” anlamı taşıyan yeşil, bu sistemde “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını veriyor. Böylece sürücüler arasında kafa karışıklığını önlüyor. Sözcü’nün haberine göre, yeşil ışık, sürücüler arasında daha sezgisel bir iletişim sağlıyor ve ani karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor.

ZORUNLU HALE GELECEK Mİ?

Yeşil fren lambası sistemi henüz test aşamasında ve trafik akışına etkileri değerlendiriliyor. Ancak otomobil üreticileri, özellikle Volkswagen gibi öncü markalar, bu yeniliğe büyük ilgi gösteriyor. Mynet’in haberine göre, sistemin gelecekte yeni üretilen tüm araçlarda standart donanım haline gelmesi bekleniyor. Uzun vadede ise hükümetlerin, bu sistemi zorunlu bir trafik kuralı olarak benimsemesi öngörülüyor. Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG gibi yerli otomobil projelerine bu sistemi entegre etme çalışmalarına başladı. Henüz resmi bir zorunluluk kararı alınmamış olsa da, sistemin trafik güvenliğine sağlayacağı katkı nedeniyle 2027’den itibaren Avrupa’da yeni araçlarda zorunlu hale gelebileceği konuşuluyor.