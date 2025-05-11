Trafikte Kurallara Uymayanlara Ceza Var!

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ülke genelinde, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kararlılıkla sürüyor. Yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymayan sürücüler belirleniyor ve gerekli işlemler uygulanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ışıklarına dikkat çekmek amacıyla sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımında, 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerinin “trafik ışık ihlali” sebebiyle 369 bin 457 araca işlem yaptığı bilgisini verdi. 2024 yılında ise “her 3 günde 1 canımız” kırmızı ışık ihlali nedeniyle hayatını kaybetti. Yerlikaya, sürücüleri trafik ışıklarına uyma konusunda çağrıda bulunarak, “Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın” dedi.

DENETİMLERİN SONUÇLARI

1-8 Mayıs tarihlerinde 3 milyon 600 bin aracın denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri aktardı: Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, bu tarihler arasında 3 milyon 600 bin 17 aracı kontrol etti. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanan 50 sürücüye ayrıca işlem yapıldı. Hız ihlalleri, periyodik muayene eksiklikleri ve emniyet kemeri kullanmama gibi nedenlerle toplamda 498 bin 666 araca işlem yapıldığı ifade edildi. Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” şeklinde bir vurgu yaptı.