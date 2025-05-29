Trafikte Radikal Dönüşüm Sinyali!

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU VE İÇ GÜVENLİK MÜCADELESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak, 4 Haziran 2023’ten itibaren bakanlık olarak tüm alanlarda önemli bir mücadele başlattıklarını ifade etti. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin ikinci yüzyılına güçlü bir şekilde girdiğini belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanımız bu yüzyılın ‘Huzurun Yüzyılı’ olacağını ilan etti. Biz de bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz” dedi.

CAN KAYBINA SIFIR TOLERANS STRATEJİSİ

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliği ve can kayıplarının azaltılması konusuna özel önem verdi. Türkiye’de trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre takip edildiğini açıkladı. Yerlikaya, “Kaza yerinde hayatını kaybedenlerle birlikte, hastanede tedavi sürecinde ölen vatandaşlarımız da dahil ediliyor. Bu uygulama 2015’ten itibaren resmî olarak devreye alındı” şeklinde bilgi verdi. Yerlikaya, 2002 sonunda günde ortalama 24,85 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, bu alanda kaydedilen ilerlemeyi vurguladı. Ancak, daha katı önlemlerin alınacağına dikkat çekti.

DENETİM VE CEZA ARTIRIMI

Yerlikaya, terörle mücadele ve uyuşturucu ile savaşın yanı sıra, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen trafik, göç ve organize suçlarla mücadelede de kararlılık gösterdiklerini söyledi. “Trafik konusunda sadece denetim değil, cezalarda da ciddi artışlar gündemde. Hem caydırıcılığı artıracağız hem de toplumda trafik kültürünü yaygınlaştıracağız” ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütleri, düzensiz göç ve mal ile can güvenliğini tehdit eden bütün yapılarla mücadelenin sıfır tolerans politikasıyla yürütüleceğini belirtti. “Kırsalda, şehirde, sanal dünyada, her alanda mücadelemiz sürecek. Terörün kökü kazınana kadar operasyonlarımız devam edecek” diye konuştu.

GÜVENLİK REFORMLARINA YENİ BİR DÜZEN

Yerlikaya’nın bu açıklamaları, AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun iç güvenlik politikalarındaki etkisini açık bir şekilde gösteriyor. “Huzurun Yüzyılı” teması altında trafik düzenlemeleri, göç yönetimi ve asayiş gibi alanlarda kapsamlı reformların yapılacağının sinyalleri verildi.