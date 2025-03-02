Trafikte Yeni Cezalar Yolda!

Adalet Bakanlığı’nın yeni yargı paketi çalışmaları devam ediyor. Bu yargı paketinde, ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra trafikte insanların can ve mal güvenliğine zarar verenlere yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Drift yapanlar, ehliyetsiz olarak araç kullananlar ve alkollü araç kullananlar için ceza maddeleri artırılacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA YENİ DÜZENLEME

Yeni hazırlanan yargı paketinde alkollü araç kullanma suçunun alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Bu düzenleme ile, alkollü araç kullanan kişilerin en az 36 gün, en fazla ise 144 gün cezaevinde kalması hedefleniyor. Ayrıca, alkollü araç kullanmanın cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla uzatılacak. Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma cezası ise 47 bin 842 liradan 100 bin liraya çıkarılacak.

DRİFT ATMA CEZASINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Drift atanlara uygulanan ceza da artış gösterecek. 46 bin 392 lira olan drift cezası, yeni düzenlenmeyle 80 bin lira olacak. Ayrıca, ehliyeti geri alma cezası 60 gün olarak belirlenmişken artık bir yıla çıkarılacak.

MAKAS ATMA CEZASI YÜKSELTİLİYOR

Makas atma cezası da yeni yargı paketinde yer alıyor. Mevcut 9 bin 267 lira olan makas atma cezası, 50 bin lira olarak uygulanacak. Bunun yanı sıra, makas atmaktan dolayı bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılacak.

AMBULANSA YOL VERMEME CEZASI ARTACAK

Yardım gerektiren durumlarda ambulansa, itfaiye veya polis aracına yol vermemenin cezası da önemli ölçüde artıyor. 993 lira olan ceza, 20 bin liraya yükselecek.

YOL KESME SUÇUNA HAPİS CEZASI

Yeni düzenlemeler arasında, trafikte yol kesme suçu TCK’ya eklenecek. Bu suçu işleyen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek ve ayrıca bir yıl süreyle ehliyetin geri alınması gerekecek.