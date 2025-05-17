Trafikte Yol Kesenlere 3 Yıl Cezası

YENİ CEZA DÜZENLEMELERİ YOLDA

Trafikte yasalara uymayan sürücüler için yeni ceza düzenlemeleri geliyor. AK Parti milletvekilleri, uzun süredir sürücülere uygulanan idari para cezalarının artırılmasına ilişkin kanun teklifini hazırlıyor. Bu kapsamda, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik düzenlemeler tamamlanmak üzere. Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklifle, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılacak.

YOL KESME ve HAVAYA ATEŞ AÇMA CEZALARI

Yeni düzenlemelere göre, trafikte yol kesen sürücülere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca, düğün, nişan ya da asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanlara 5 yıla kadar ceza uygulanacak.

AŞIRI HIZ VE KIRMIZI IŞIK CEZALARI ARTACAK

Teklife göre, aşırı hız yapanlar, kırmızı ışık ihlali gerçekleştirenler ve hatalı şerit değiştirenlere uygulanan idari para cezaları artırılacak. Bunun yanında, dönüş kurallarına uymayanlara karşı da ceza yükseltmeleri olacak.

OLAY YERİNDEN AYRILANA CEZA GELİYOR

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı kazalarda zorunluluk dışında olay yerinden ayrılan sürücülere uygulanacak ceza 46 bin lira olarak belirleniyor. Ayrıca, ölümlü veya yaralamalı kazalarda yasa dışı olarak olay yerini terk eden sürücülere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek ve sürücü belgeleri iki yıl boyunca geri alınacak.

CEP TELEFONU KULLANMA CEZASI YÜKSELECEK

Seyir halindeki sürücülere cep telefonu ve diğer iletişim araçları kullanmaları nedeniyle 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Eğer bir yıl içinde bu kural ikinci kez ihlal edilirse sürücüler 10 bin lira ceza ödeyecek. Üçüncü veya daha fazla ihlal durumunda ise her seferinde 20 bin lira ceza ve 30 gün süreyle sürücü belgelerinin geri alınması uygulaması söz konusu olacak.

EHLIYETSIZ ARAÇ KULLANIMI CEZALARI

Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınanlar 20 bin lira, iptal edilmiş sürücü belgesiyle araç kullananlar ise 200 bin lira ceza ile karşılaşacak. Teklif, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda takograf ve taksilerde taksimetre kullanımı üzerine de düzenlemeler içerecek.