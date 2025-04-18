“Trakya’da Barajların Doluluk Oranı Arttı”

BARAJLARDAKİ SU DOLULUK ORANLARINDAKİ ARTIŞ

Yaz aylarında kurak geçen dönemle birlikte Trakya’daki barajlar kritik duruma geldi. Ancak son aylardaki yağışlar bölgeyi bir nebze olsun rahatlattı.

EDİRNE EN YÜKSEK SU MİKTARINA SAHİP

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki 14 barajda toplam 499 milyon 82 bin metreküp su bulunurken, bu yıl aynı dönemde bu miktar 524 milyon 929 bin metreküpe ulaştı. Böylece doluluk oranında yüzde 5,2’lik bir artış gözlemlendi.

KIRKLARELİ ZİRAAT ODASI BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Trakya’daki barajlarda en fazla su bulunan il Edirne oldu. Edirne’deki 6 barajda toplam 278 milyon 136 bin metreküp, Kırklareli’ndeki 4 barajda 96 milyon 51 bin metreküp, Tekirdağ’daki 4 barajda ise 150 milyon 742 bin metreküp su mevcut. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, yağışların barajların dolumunu hızlandırdığını belirtti. Su kaynaklarının korunmasının önemini vurgulayan Şaylan, barajlarda su seviyesinin artmasının mutluluk verdiğini ifade etti.