Transferlerde Psikolojik Analiz Şartlığına Vurgu

TRANSFER SÜREÇLERİNDE PSİKOLOJİK BOYUT

Türk futbolunda transfer süreçlerinin yalnızca istatistikler ve teknik analizlerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Klinik Psikolog Mehmet Kara, “Transfer çalışmaları psikolojik boyutuyla da ele alınması gerekiyor, bu artık bir zorunluluktur” diyor. Bu tür bir analiz ve dönüşümün, sadece daha başarılı transferler yapılmasına değil, aynı zamanda futbolcuların en iyi versiyonlarına ulaşmalarına da katkı sağlayacağını belirten Kara, konuşmalarına şöyle devam ediyor:

PSİKOLOJİNİN ÖNEMİ

“Profesyonel kulüpler, özellikle büyük takımlar, psikoloji biliminin sunduğu bu avantajlardan yararlanmalı; alt kategorideki takımlara öncü olmalı ve güncel bilimsel çalışmalardan faydalanarak ülke futbolunun gelişimine katkıda bulunmalıdır.” Bir futbolsever ve izleyici olarak, futbola olan ilgisinin yanı sıra Türkiye’deki gelişmelerin sınırlı kalmasının dikkatini çektiğini aktaran Kara, “Futbol yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda bireysel ve kolektif psikolojinin sahaya yansımasıdır,” diyor.

ARAŞTIRMALAR VE FARKINDALIK

Bu farkındalıkla futbolcuların mental süreçlerini, takım içi dinamikleri ve transfer politikalarının psikolojik yönlerini daha iyi anlayabilmek adına kapsamlı araştırmalar yaptığını belirten Kara, “Yaptığım araştırmaların ve saha içi gözlemlerimin bir sonucu olarak ortaya çıktı.” Psikoloji ve futbolun kesişim noktasında daha fazla bilinç oluşturulması gerektiğine inandığını ve Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların gelişmesi gerektiğini düşünüyor.