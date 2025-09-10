Trenler Çarpıştı, Makinist Yaralı

İKİ TRENİN ÇARPIŞMASI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Hasan Çelebi Mahallesi civarında öğle saatlerinde demir cevheri ve yakıt taşıyan iki tren kafa kafaya çarpıştı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, acil sağlık hizmetleri ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALI MAKİNİST HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın sonucunda ismi henüz öğrenilemeyen bir makinist yaralandı. Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak teknik bir inceleme başlatıldığı bildirildi.