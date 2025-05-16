Tribünler İstifa Çağrısı Yaptı! Ali Koç Kongreye Gidiyor

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE HAZIRLIĞI

Tribünlerin istifaya yönelik çağrıları üzerine, Fenerbahçe’de Ali Koç ve yönetimin olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine yakınlaştığı belirtiliyor. Eylül ayındaki mali genel kurulun, seçimli kongreye dönüştürülmesi planlanıyor. Kulüp, konuyla ilgili resmi açıklamasını kısa bir süre içinde yapma hazırlığı içinde.

ISTİFA ETMEYEN BAŞKAN

Ali Koç, daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceğini ifade etmişti. Ancak, yeterli imza toplanması durumunda aday olmayacağını da belirtmişti. Koç, ayrıca teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmaya devam edeceklerini de açıklamıştı.

ADAYLIĞI DUYURAN İSİMLER

Fenerbahçe’de, eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacaklarını açıkladı.

MAHMUT USLU’NUN AÇIKLAMASI

Mahmut Uslu, Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmış ve son adaylık sürecinde de yönetim kurulu listesinde yer almış bir isim. Dün verdiği bir demeçte, Ali Koç’a istifa çağrısında bulundu. Uslu, “Ali Koç’a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz.” ifadelerini kullandı.