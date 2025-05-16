Tribünler İstifa Çağrısı Yaptı! KONGRE Geliyor

TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe’de tribünlerin istifa talepleri yükseliyor. Kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimi, olağanüstü seçimli kongreye gitme konusunda istekli bir tutum sergiliyor. Eylül ayındaki mali genel kurulun seçimli kongreye dönüşmesi planları yapılıyor. Kulübün konu hakkında resmi duyuruyu kısa süre içinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ’UN ÖNCEDEN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini dile getiren Koç, yeterli imza toplanması durumunda aday olmayacağını da belirtmişti. Koç, değişim sürecinde teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini de açıklamıştı.

ADAYLIK AÇIKLAMALARI VE TEPKİLER

Fenerbahçe’de başkanlık için eski yöneticiler Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, adaylıklarını resmen duyurmuştu. Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapmış olan Mahmut Uslu, Ali Koç’a yaptığı çağrıda, “Ali Koç’a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz.” ifadelerini kullanarak, istifa çağrısında bulundu.