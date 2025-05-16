Tribünler İstifaya Davet Etti! Ali Koç Kongreyi Düşünüyor

Tribünlerin istifaya davet ettiği Fenerbahçe’de, Ali Koç ve yönetimin olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Eylül ayındaki mali genel kurulun, seçimli kongreye dönüşmesi planlanıyor. Kulübün bu konu hakkında resmi açıklamayı kısa zaman içinde yapması bekleniyor.

İSTİFA İFADELERİ

Ali Koç daha önce, istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak yeterli imza toplanması durumunda aday olmayacağını da belirtmişti. Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile devam edeceklerini ifade etmişti.

ADAYLIK AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’de eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlık için aday olacağını duyurdu. Mahmut Uslu, önceki gün yaptığı açıklamada Ali Koç’a istifa çağrısında bulundu. Uslu, “Ali Koç’a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz.” şeklinde konuştu.