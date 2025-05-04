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Tribünler O İsim İçin Ayaklandı

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BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE’Yİ MAĞLUP EDİYOR

Süper Lig’in 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi kendi sahasında ağırladı. Nefes kesen mücadelenin ilk yarısında konuk takım bir penaltı fırsatını değerlendiremiyor ve Siyah-Beyazlılar, soyunma odasına 1-0 önde gidiyor. İkinci yarıda başka bir golün atılmamasıyla Fenerbahçe, 1-0’lık skorla mağlup oluyor ve şampiyonluk yarışındaki umutları azalıyor.

TRİBÜNLERDE TEPKİLER YÜKSELDİ

Fenerbahçe’nin yediği gol sonrası tribünlerden büyük bir tepki yükseliyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahürat yapmaya başlıyor. Golün ardından “Yönetim istifa” ve “Ali Koç istifa” şeklindeki ifadelerle protestolarını dile getiriyorlar. Aynı zamanda Aziz Yıldırım lehine de tezahürat yaparak eski yöneticiye destek veriyorlar. Beşiktaş’ın 1-0’lık galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından, Fenerbahçe tribünlerindeki öfke dinmiyor. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından, bazı taraftarlar yönetime olan tepkilerini sürdürerek stadı terk etmiyor.

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