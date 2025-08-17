Tribünler Ole Gunnar Solskjaer’i Islıklarla Protesto Etti

Gündem

İKİNCİ HAFTADA KAZANAN BEŞİKTAŞ OLDU

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe’de gerçekleştirilen karşılaşmada, ev sahibi ekibin zaferi son dakikada geldi. Beşiktaş, maçın 90+6. dakikasında yıldız ismi Rafa Silva’nın attığı golle rakip takımı 2-1 yenmeyi başardı.

TEPKİLERLE KARŞILANDI

Müsabakanın bitiminde Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere yönelerek taraftarları selamladı. Bunun üzerine bazı Beşiktaşlı taraftarlar, deneyimli teknik adama ıslıklarla tepki göstererek hoşnutsuzluklarını dile getirdi.

