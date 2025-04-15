troy-kartlar-google-play-de-aktif

TROY KARTLAR ARTIK GOOGLE PLAY’DE KULLANILABİLİYOR

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan duyuruda, TROY kartların Google Play platformunda bir ödeme seçeneği olarak kullanılabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada, bu entegrasyon sayesinde kullanıcıların TROY kartlarını Google Play hesaplarına ekleyerek, müzik, kitap, sağlık ve eğlence gibi dijital içerikler için güvenli ödemeler yapabileceği ifade edildi.

TROY KARTLARININ KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

TROY’un yurt içindeki tüm ödeme noktalarında hem temaslı hem temassız hem de dijital olarak kullanılabildiği; ayrıca e-ticaret sitelerinde aktif olarak tercih edildiği de açıklandı. İş birliği sayesinde TROY’un uluslararası platformlardaki kullanım alanının genişlediği vurgulandı. TROY kart kullanıcılarının Google Play’deki ödemeleri için Android cihazlarında Play Store uygulamasını açmaları, almak istedikleri içerikleri seçmeleri ve ardından TROY kart bilgilerini girerek ödeme yöntemi olarak kaydetmeleri gerekiyor. Ayrıca, “play.google.com” adresinden “Ödemeler ve Abonelikler” bölümüne girip “Ödeme Yöntemi Ekle” sekmesi aracılığıyla TROY kart bilgilerini sisteme tanımlamak mümkün.

ENTEGRASYONUN ÖNEMİ

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, Google ile yapılan entegrasyonun önemini vurgulayarak, “Bu iş birliği, TROY’un dijital ödeme sistemleri dünyasında daha geniş bir yer edinmesini sağlayacak. TROY’un hem ulusal hem de küresel düzeyde büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz,” dedi. Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ödeme Ortaklıkları Başkanı Kevin McDaid ise, “İş birliğimiz sayesinde Google Play’de artık TROY kartları kullanılabiliyor. Böylece geniş bir uygulama yelpazesine daha fazla kişinin erişmesini sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz,” şeklinde bir değerlendirme yaptı.