TROY Kartlar Google Play’de Kullanılabilir

TROY KARTLARININ GOOGLE PLAY’DE KULLANIMI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), TROY kartların Google Play’de ödeme aracı olarak kullanılabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu yeni entegrasyon ile kullanıcıların TROY kartlarını Google Play hesaplarına ekleyerek müzik, kitap, sağlık ve eğlence gibi dijital içeriklerin ödemelerini güvenilir bir şekilde yapabileceği bilgisi verildi. TROY’un yurt içindeki tüm ödeme noktalarında hem temaslı, hem temassız, hem de dijital olarak kullanılabildiği ve e-ticaret sitelerinde yaygın bir tercih olduğu belirtildi. Bu iş birliği ile TROY’un uluslararası alanlardaki kullanım imkanlarının arttığı vurgulandı.

GOOGLE PLAY’DE ÖDEME İÇİN GEREKEN ADIMLAR

TROY kart kullanıcılarının Google Play üzerinden ödeme yapabilmesi için Android cihazlarında Play Store uygulamasını açmaları, almak istedikleri içeriği seçmeleri ve ardından TROY kart bilgilerini girerek ödeme yöntemi olarak kaydetmeleri gerekiyor. Ayrıca, “play.google.com” adresinden, “Ödemeler ve Abonelikler” bölümüne girerek “Ödeme Yöntemi Ekle” sekmesinden de TROY kart bilgilerini tanımlamak mümkün. Bu adımların tamamlanmasıyla kullanıcılar, dijital içerik ödemelerini rahatlıkla yapabiliyor.

ENTEGRASYONUN ÖNEMİ

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, Google ile yapılan entegrasyonun önemine değinerek, “Bu iş birliği, TROY’un dijital ödeme sistemleri dünyasında daha geniş bir yer edinmesini sağlayacak. TROY’un hem ulusal hem de küresel düzeyde büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Ayrıca, Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ödeme Ortaklıkları Başkanı Kevin McDaid, “İş birliğimiz sayesinde Google Play’de artık TROY kartları kullanılabiliyor. Böylece geniş bir uygulama yelpazesine daha fazla kişinin erişmesini sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.