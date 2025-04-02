TRT’den Aybüke Pusat Kararı: Teşkilat’tan Ayrıldı

AYBÜKE PUSAT’IN DİZİDEN ÇIKARILMASI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı sonrasında dizinin kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, bu durumu sosyal medya hesabından bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Sobacı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”

BOYKOT ÇAĞRISI SOSYAL MEDYADA YANKILANDI

Aybüke Pusat, 2 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşmesi hedeflenen tüketim boykotu için Instagram hesabında “2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz” şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu çağrı, sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Ancak paylaşımı, iktidara yakın çevrelerden sert tepkiler aldı ve Pusat’ın TRT’den kovulması için çağrılar yapılmaya başlandı. Gelen baskılar üzerine oyuncu, paylaşımını silme gereği duydu.

TARTIŞMALAR VE TEPKİLERİN ARTTIĞI SÜREÇ

Pusat’ın yapmış olduğu boykot çağrısı, hem destekleyenlerden hem de eleştirenlerden çeşitli tepkiler aldı. Bazı kesimler sanatçının ifade özgürlüğünü savunsa da, diğer bir grup sosyal medya kullanıcı ve yorumcu, TRT gibi kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir kurumda çalışan bir kişinin böyle bir çağrıda bulunmasını “ihanet” olarak yorumladı. Bu tartışmaların ardından TRT, hızlı bir biçimde Pusat ile yollarını ayırma kararı aldı.