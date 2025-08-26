Trump’a Göre, ABD’de İdam Cezası Olmalı

SUÇ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Trump, son dönemlerde uygulanan ek güvenlik önlemleri sayesinde başkentteki suç oranlarının önemli ölçüde azaldığını vurguladı. Özellikle son iki haftada cinayet işlenmemiş olmasını örnek gösteren Trump, “Washington’da biri birini öldürürse, bunun karşılığı idam cezası olmalı” ifadelerini kullandı.

YASAL DÜZENLEME İHTİYACI

ABD’deki cezai düzenlemelerin büyük oranda eyaletlerin yetki alanına girdiğini hatırlatan Trump, başkent için böyle bir yasal değişikliğin ne şekilde gerçekleşebileceğini inceleyeceklerini belirtti. Suçla mücadelede daha sert politikaların gündeme geleceğini ifade eden Trump, kendisine yöneltilen otoriterlik eleştirilerine de yanıt verdi. “Ben diktatör değilim,” diyen Trump, “Ama suçla nasıl mücadele edileceğini biliyorum. Kararlıyım” şeklinde konuştu.