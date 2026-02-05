Trump’a Suikast Girişiminde Bulunan Routh’a Müebbet Ceza

59 YAŞINDAKİ RYAN WESLEY ROUTH, SUİKAST GİRİŞİMİNDEN MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen ikinci suikast girişiminin faili Ryan Wesley Routh’un cezası belli oldu. Güney Florida Bölge Mahkemesi yargıcı Aileen Cannon, Routh’u başkanlık seçimlerine yaklaşan tarihte 15 Eylül 2024’te Florida’da golf oynarken suikast teşebbüsünde bulunmaktan suçlu buldu.

MAHKEMEDE SÜREÇ DEVAM ETTİ

Fort Pierce şehrindeki duruşmada, Routh’un avukatı Martin L. Roth, müvekkilinin olay anında “doğru şeyi yaptığını” ileri sürerek, “Kendisi, tetiği çekmemeyi tercih etti” dedi. Ancak bu argüman, hakim tarafından kabul edilmedi. Yargıç Cannon, avukatın 27 yıl hapis cezası talebini geri çevirerek, Routh’un şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Yargıç, Routh’a yönelik, “Yaptığınız ölümcül plan, kasıtlı ve şerir nitelikliydi. Barışçıl bir insan değilsiniz. Siz, iyi bir insan değilsiniz” ifadelerini kullanarak, durumu açık bir şekilde ifade etti ve “Şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis. Ayrıca, silah suçundan 7 yıl ceza veriliyor. Diğer üç suçtan aldığı cezalar ise eş zamanlı olarak infaz edilecek” şeklinde kararını açıkladı.

Routh’un karşı karşıya kaldığı suçlamalar arasında, önde gelen bir başkanlık adayına suikast teşebbüsünde bulunma, suç amaçlı ateşli silah kullanma, bir federal görevliye saldırı, sabıkalı olarak ateşli silah bulundurma ve seri numarası kazınmış bir ateşli silah kullanma yer alıyor.

OLAYIN GELİŞİMİ

15 Eylül 2024’te, o dönemde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olan Donald Trump, Florida’daki golf sahasında silah seslerinin duyulmasıyla paniğe kapılmıştı. Olayı takip eden Gizli Servis ekipleri, olay yerinde çalılıklardan çıkan bir tüfek görüp anında ateş açtı. Routh, olay esnasında ateş etmedi fakat görgü tanıklarının yardımıyla kısa sürede gözaltına alındı. Olaydan aylar önce bir tanıdığına Trump’ı öldürmeyi planladığını belirten bir not göndermesi de mahkeme delilleri arasında yer aldı. Ayrıca, Trump, bu suikast girişiminden iki ay önce Pennsylvania’daki bir mitingde de bir diğer suikast girişiminden kurtulmuştu; bu saldırıda Trump yaralanırken, miting katılımcılarından biri ise yaşamını yitirmişti.