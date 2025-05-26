Trump, AB’ye Yüzde 50 Tarife Erteledi

TRUMP’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bilgi paylaştı. Trump, von der Leyen’in 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 50’lik tarife için ek süre istediğini belirtti. Bu isteğin ardından son tarihin 9 Temmuz 2025’e ertelendiğini aktardı. Ayrıca, von der Leyen’in AB ve ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin hızla başlayacağını iletmesine teşekkür etti. Von der Leyen ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump ile iyi bir görüşme yaptığını ve “AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor” ifadelerini kullandığını belirtti.

AB’YE YÜZDE 50 TARİFE ÖNERİSİ

Trump, 23 Mayıs’ta yaptığı bir paylaşımda, AB ile ticaret görüşmelerinde herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini ifade ederek, “Bu nedenle 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Ancak ürün ABD’de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak” sözlerini kullandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de, Trump’ın ticaret müzakerelerinde AB’nin sunduğu tekliflerin diğer ticaret ortaklarından gelenlerle eşit düzeyde olmadığını düşündüğünü aktararak, Birliğe yönelik açık olan tarifelerin AB’yi “harekete geçirmesini” umduğunu dile getirdi.

TİCARET ORTAKLARIYLA TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Trump, nisan ayının başında Çin, AB ve ASEAN ülkerini kapsayan ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıkladı. Çin’in karşılık vermesi ile iki ülke arasında tarife restleşmesi başladı ve Washington yönetimi de AB ve diğer ülkelere yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle erteleme kararı aldı. ABD’nin AB’ye uygulayacağı ek tarifelere dair tanınan 90 günlük süre ise 9 Temmuz’da sona erecek.