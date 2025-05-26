Trump, AB’ye Yüzde 50 Tarifeyi Erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi. Trump, von der Leyen’in 1 Haziran’da geçerli olacak yüzde 50’lik tarife için ek süre talep ettiğini belirtti ve bu talep doğrultusunda son tarihi 9 Temmuz 2025’e ertelediğini aktardı. Von der Leyen’in, AB ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin hızla başlayacağına dair gösterdiği ilgi için teşekkür eden Trump, bunun ticari ilişkilerin ilerlemesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Von der Leyen ise sosyal medyadaki paylaşımında Trump ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini vurgulayarak “AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor” şeklinde bir mesaj paylaştı. Trump, daha önceki bir paylaşımında, AB ile ticaret görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme olmadığını belirterek, “Bu nedenle 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Ancak ürün ABD’de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak” demişti.

TİCARET POLİTİKALARI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump’ın AB’nin sunduğu ticaret tekliflerinin diğer önemli ticaret ortaklarından gelenlerle aynı “kalitede” olmadığını düşündüğünü ifade ederek, Birliğe yönelik son tarife açıklamalarının AB’yi “harekete geçirmesini” umduğunu dile getirdi. Trump, nisan ayı başında, arasında Çin, AB ve ASEAN ülkelerinin de bulunduğu ticaret ortaklarıyla ilgili olarak “karşılıklı tarifeler” kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin’in yanıt vermesiyle, iki ülke arasında tarife gerilimi başlamış, Washington yönetimi de AB ve diğer ülkeler için uyguladığı ek tarifeleri 90 gün erteleme kararı almıştı. ABD’nin AB’ye yönelik ek tarifelere verdiği 90 günlük süre ise 9 Temmuz’da sona erecek.