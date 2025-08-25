Trump, ABC ve NBC’yi Eleştirdi

TRUMP’TAN ABC VE NBC’YE ŞİDDETLİ ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ABC ve NBC televizyon kanallarını sert bir şekilde eleştirdi. Bu iki medya kuruluşunu “tarihin en kötü ve en taraflı medya organları” olarak tanımlayan Trump, kendisi hakkında yapılan haberlerin yüzde 97’sinin olumsuz olduğunu iddia etti. Trump, bu paylaşımında ABC ve NBC’nin “sahte haber” üretmekle suçlayarak, “Çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve birçok kişiye göre (görev dönemi) başkanlık tarihinin en büyük 8 ayından biri olmasına rağmen, tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı ABC ve NBC sahte haber, bana yüzde 97 kötü haber veriyor.” şeklinde konuştu.

DEMOKRAT PARTİ İLE İLİŞKİ

Trump, bu kanalların ABD’de “Demokrat Parti’nin bir kolu” gibi davrandığını öne sürdü. Yayın lisanslarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından iptal edilmesi gerektiğini ifade eden Trump, “(Lisans iptali) Bundan kesinlikle yanayım çünkü çok taraflı ve yalan söylüyorlar, demokrasimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyorlar.” sözleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, bu kanalların “lisans ücretlerini” ödemediğini öne süren Trump, bu ücretlerin “milyonlarca dolar” olması gerektiğini ekledi.

LİSANSLARIN İPTALİ GEREKİYOR

Trump, “Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakarlar hakkındaki haksız habercilikleri nedeniyle lisanslarını kaybetmeliler, ancak en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığına sahip oldukları için büyük bir bedel ödemeliler.” ifadeleriyle, medya kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmelerini talep etti.