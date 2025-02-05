Trump: ABD Gazze’yi Devralabilir Açıklaması

TRUMP VE NETANYAHU’DAN ORTAK AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Trump, ilk başkanlık döneminde Netanyahu ile başarılı bir işbirliği gerçekleştirdiklerini dile getirirken, Joe Biden döneminin ise başarısız olduğunu ifade etti. Trump, önceki dört yıl başkan olsalardı Orta Doğu ve dünya genelindeki çeşitli çatışmaların gerçekleşmeyeceğini belirtti ve ekibiyle tüm sorunların üstesinden geleceklerini vurguladı.

GAZZE İÇİN YENİ YERLEŞİM ÖNERİSİ

Görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda Trump, Gazze’de yaşayanların başka ülkelere yerleştirilebileceğini belirtti. Gazze halkını “şanssız” olarak tanımlayan Trump, insani duygulara sahip ülkelerin Gazzelilere kapılarını açabileceğini dile getirdi. “Bu, büyük zenginliğe sahip komşu ülkeler tarafından ödenebilir. Çok sayıda yerleşim bölgesi olabilir veya tek bir büyük bölge olabilir” ifadeleriyle daha geniş yerleşim alanlarından bahsetti. Trump, Gazzelilerin bu yolla barış içinde yaşayabileceğini öne sürdü ve “Filistinlilerin Gazze’ye geri dönmek istemesinin nedeni, bir alternatiflerinin olmaması” açıklamasında bulundu.

GAZZE’DE YENİ YAPILANMA

Trump, Gazze’nin şu anda “yıkım sahası” olduğunu ve büyük bir tehlike içerdiğini belirtti. “ABD’nin Gazze Şeridi’ni devralacağını” ifade eden Trump, bölgeyi yeniden inşa edeceklerini vurguladı. Bölgenin sahibi olacaklarını ve sahadaki tehlikeli patlamamış bombaların, diğer silahların sökülmesi, yıkılmış binalardan kurtulma ve bölge halkı için ekonomik kalkınma sağlama sorumluluklarını üstleneceklerini belirtti.

ASKER GÖNDERİLEBİLİR

Gazze’de benzer durumların yaşanmasına izin vermeyeceğini aktaran Trump, “Geri dönemem. Geri dönersen, yüz yıldır olduğu gibi aynı şekilde sonlanacak” dedi. Trump, ABD askerlerinin Gazze’ye gönderilebileceğinin sinyalini vererek, “Gazze söz konusu olduğunda, gerekeni yapacağız” ifadesinde bulundu. Yüzlerce iş oluşturacaklarını ve bu durumun Orta Doğu için bir gurur kaynağı olacağını belirtti. Gazze’nin yeniden inşasından sonra kimin yaşayacağına dair soruya yanıt veren Trump, “Dünya insanlarının orada yaşayacağını öngörüyorum” dedi.

ATEŞKES VE GEZİ PLANI

Ateşkesin ne kadar süreceğine ilişkin kesin bir bilgi veremeyen Trump, bu durumun daha büyük ve kalıcı bir barışın başlangıcı olabileceği umudunu taşıdığını belirtti. İsrail’i sevdiğini ve ziyareti planladığını belirten Trump, “Gazze’yi ziyaret edeceğim, Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğim ve Orta Doğu’daki diğer yerleri de ziyaret edeceğim” dedi.

NETANYAHU’DAN TRUMP’A ÖVGÜ

Netanyahu, Hamas karşısındaki hedeflerinin değişmediğini yineleyerek, “Tüm rehineleri kurtarmak ve Gazze’nin İsrail için asla bir tehdit oluşturmamasını sağlamak için çalışmak istiyorum” dedi. Trump’a övgülerde bulunan Netanyahu, “Sadece birlikte çalışarak savaşı kazanmayacağız, liderliğinizle barışı da kazanacağız” şeklinde konuştu. Trump’ın vizyonunun, İsrail’in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını belirten Netanyahu, Trump’ı İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu “en büyük dost” olarak nitelendirdi. “Bölgemiz için parlak bir gelecek inşa edeceğiz” şeklinde son sözlerini ekledi.