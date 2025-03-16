Trump: ABD Ordusuna Yemen’i Vurun Emri Verdim

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN EMİR

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir açıklama yaparak, ABD ordusuna Yemen’deki Husileri vurma emri verdiğini belirtti. Husilere yönelik uyarıda bulunan Trump, “Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak” sözlerini kullandı. Ayrıca Trump, İran’a da dikkat çekerek, Husilere sağlanan desteğin derhal sona ermesi gerektiğini ifade etti.

HUSİLER’DEN CEVAP

Yemen’deki Husiler, ABD’nin saldırılarının başkent Sanaa’yı hedef aldığını duyurdu. Saldırılar sonucunda en az 9 sivilin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

HUSİLERİN GEMİ SALDIRILARI

ABD, uzun süredir Yemen’in Gazze savaşı nedeniyle bölgedeki gemilere yönelik saldırılarını engellemeye çalışıyordu. Husiler ise bugüne dek 100’e yakın gemiye saldırmış durumda. Biden yönetimi, geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında Yemen’deki yeraltı silah depolarını hedef aldı fakat bu aşamada etkili sonuç alınamadı. Husiler, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edilmesi sebebiyle saldırılarını durdurma sözü vermişti. Trump, göreve geldiğinde Husileri terörist organizasyon olarak tanımlayan bir kararname imzaladı.